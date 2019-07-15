Главный фонтан Челябинска будет начинать работу раньше

Время работы музыкальной программы остается неизменным.

Главный челябинский фонтан на площади Революции начнет работать на два часа раньше. Жители и гости города смогут освежиться уже с десяти утра.



Перенастроить работу фонтана попросила временно исполняющая обязанности мэра Наталья Котова. Она объяснила, что в сквере летом всегда много гуляющих.



В прошедшие жаркие выходные у фонтана собралось много челябинцев: ветер сбивал высокие струи воды, и получался освежающий душ.



«Мы заметили, что в жару возле фонтана с утра уже есть люди, поэтому дали задание перенастроить работу уже в прошедшие выходные», — сообщает глава Советского района Владислав Макаров.

Чтобы не мешать жителям ближайших домов, программу вечернего шоу с подсветкой и музыкой оставили прежней. В этом году плейлист пополнился новыми треками. А послушать музыкальный фонтан можно каждый вечер — с 20:30 до 21:40.



Напомним, что купаться в фонтане строго запрещено: со всех сторон висят предупреждающие объявления о том, что внутри находится электрооборудование и соприкосновение с проводами может привести к несчастному случаю.

