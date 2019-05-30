/ Южноуральцам напомнили, что купаться в фонтанах опасно

Причины назвал Роспотребнадзор.

Жителей Челябинска и области просят не купаться в фонтанах. Причина тому — плохое качество воды, которая содержится в чашах фонтанов. Нет правил, по которым жидкость там должна часто обновляться, обеззараживаться или очищаться, в отличие от воды в бассейнах. Поэтому в фонтанах содержится большое количество опасных микроорганизмов, которые активно размножаются в жаркую погоду.

Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. — рассказали в федеральном Роспотребнадзоре.

Кроме того, купание в фонтане может быть опасным еще и потому, что там легко получить травму. Причем не только ушибы в результате падения, но и удар током, ведь большое количество фонтанов сейчас украшены подсветкой.