/ Нечестный риелтор оставил хозяйку дома без 300 тысяч рублей и недвижимости

Мошенника отыскала и задержала полиция.

Женщина, желавшая продать частный дом в Златоусте, оказалась в минусе на 300 тысяч рублей. Ее обманул нечестный риелтор. Дом достался 58-летней женщине в наследство. Риелтор предложил продать недвижимость за 300 тысяч. Когда уже был составлен договор купли-продажи, хозяйка решила поднять цену до 500 тысяч рублей. Риелтор, который успел к тому времени перепродать дом, не захотел расставаться с вырученными деньгами и решил обмануть владелицу.

Такая цена мужчину не устроила, и он задумал обмануть продавца. Для этого он нашел подставного покупателя и, уговорив женщину на оформление договора с отсрочкой платежа, перечислил ей предоплату в сумме 100 тысяч рублей. Не дождавшись поступления остальной суммы денег, потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские установили, что на момент обращения заявителя риелтор уже успел перепродать дом третьему лицу за 700 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 39 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данной статье мужчине, если вина будет доказана, грозит до 6 лет свободы.