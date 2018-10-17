/ Где жить? Челябинцы выбирают между спальными районами и пригородом

Южноуральцы не хотят жить в центре.

46.5% жителей Челябинска склонны к жизни в спальных районах города. К таким выводам в ходе социологического опроса пришел сайт N1.RU. Всего участие в опросе приняли более 700 человек.

На втором месте с небольшим отрывом расположился вариант проживания ближе к природе. За него проголосовали 42% опрошенных. Также было выявлено и самый непопулярный для жителей Челябинска район. Им оказался центр города.

Самым непопулярным местом для жизни семейных челябинцев, несмотря на развитость инфраструктуры, респонденты признали центр города. За возможность, не тратя время на дорогу, водить детей на секции и кружки проголосовали только 11,4% опрошенных. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе N1.RU.

Кроме того, аналитики ресурса, проанализировав цены на недвижимость, выявили самые выгодные районы для расширения своей жилплощади. Меньше всего денег при переезде из однокомнатной в двухкомнатную квартиру понадобится при переселении из Металлургического района в Ленинский. Тем, кто собирается в центр города, среднюю «двушку» там можно купить, продав однокомнатную и добавив к её стоимости еще половину.

Переезжая из «двушки» в «трешку», в самых дешевых районах нужно добавить к стоимости своей недвижимости еще 30%, а в центре для такой же покупки понадобится еще примерно 60% от средней стоимости «двушки».