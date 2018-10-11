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/ Вторичное жилье подешевело на челябинском рынке

Вторичное жилье подешевело на челябинском рынке

При этом среднее число просмотров объявлений увеличилось.
сегодня в 11:46
  |  Общество

Средняя стоимость квартиры размером 53 квадратных метра снизилась за 9 месяцев 2018 года на 4%. При этом цена жилья в новостройках выросла на 6%. Об этом сообщают эксперты сайта N1.RU.

Аналитики фиксируют рост интереса со стороны предполагаемых покупателей. Среднее число просмотров одного объявления на вторичном рынке выросло в 2 раза, а по новостройкам — в 2.5.

Сейчас самая низкая ставка за всю историю российской ипотеки, поэтому заинтересованность особенного высока со стороны тех, кто впервые приобретает недвижимость, так как платёж по кредиту вполне сопоставим с ежемесячным арендным платежом. — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

Эксперты N1.RU утверждают, что цены на новые квартиры выросли в Центральном и Ленинском районах Челябинска, а вторичное жилье, тем временем, подешевело на окраинах. Из-за противоположной динамики цен, в этом году средняя стоимость квартир одинаковой площади в новостройках и на «вторичном» рынке почти сравнялась.

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