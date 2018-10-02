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/ Недвижимость по всей России оформляют южноуральцы, не выезжая из области

Недвижимость по всей России оформляют южноуральцы, не выезжая из области

Уже принято больше 2 тысяч заявлений.
сегодня в 11:33
  |  Общество

Стать владельцем квартиры в Москве можно, не выезжая за пределы Челябинской области. Достаточно принести все документы, необходимые для оформления недвижимости, в офисы управления Росреестра. Это называется экстерриториальным принципом.

Сообщается, что за первое полугодие 2018 года южноуральцы подали уже 4203 заявления на оформление недвижимости в других регионах России. Заявки на регистрацию недвижимого имущества в Челябинской области подали 2231 раз. Дела приходят из разных субъектов РФ.

Как следует из отчета, который предоставила начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Челябинской области Светлана Шункова, южноуральцы активно используют возможности экстерриториального принципа. И это объяснимо, потому что с его внедрением заявители получили удобную возможность обратиться за услугами по государственной регистрации и государственному кадастровому учету в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Телефон для справок: 8(800)100−34−34. Документы на оформление недвижимости по экстерриториальному принципу принимают по адресам:

Челябинск — Шоссе Металлургов, 35Б;

Катав Ивановск — Красноармейская, 68;

Миасс — Академика Павлова, 32;

Карталы — Калмыкова, 6;

Магнитогорск — Карла Маркса, 79;

Верхнеуральск — Мира, 85;

Аша — Кирова, 59;

Агаповка — Школьная, 49А;

Куса — Ленина, 18;

Аргаяш — Ленина, 16;

Еткуль — Переулок 13, 4;

Октябрьское — Ленина, 36.

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