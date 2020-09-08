Доброе сердце: отзывчивый челябинец взялся за лечение больного щенка, которого подкинули в туалет офиса

Однако малышу всё ещё требуется помощь в лечении.

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Всего несколько часов назад сайт «Первый областной» написал о том, что щенку, подброшенному в туалет одного из офисов в Челябинске, нужна помощь, как она уже подоспела. Неравнодушный молодой человек связался с девушкой, доставившей щенка в больницу, и готов забрать его после лечения.

«Нам позвонил молодой человек, спросил, как и что, нашёл донора, объявил сбор и теперь сам занимается собакой. Готов забрать щенка себе, как только он поправится»,— рассказала «Первому областному» Ксения.

Однако малышу всё ещё нужны средства на необходимое лечение. Для оказания щенку помощи можно связаться с Ксенией по телефону +7 (951) 111-26-05.

Напомним, трёхмесячного щенка подбросили 7 августа в туалет одного из офисов. Неравнодушные сотрудницы сразу же отвезли малыша в ветеринарную клинику, где ему поставили диагноз «бабезиоз». Щенок не мог есть, пить и даже стоять на лапках. Подробнее об этой равнодушной истории можно узнать здесь.