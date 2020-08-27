Около 1 00 южноуральских семей смогут получить помощь по соцконтракту

В заксобрании приняли изменения в закон о поддержке граждан.

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Около тысячи семей Челябинской области смогут получить поддержку от правительства региона по социальному контракт. Сегодня, 27 августа, на заседании законодательного собрания были приняты поправки в закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке граждан». Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства соцотношений региона.



Принятый закон утвердил, что полномочия в части назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта переданы органам местного самоуправления. Данные средства можно направить на обучение, помощь в поиске работы либо на открытие бизнеса в качестве ИП. Помимо прочего, деньги можно направить на приобретение товаров первой необходимости, погашение долгов по ЖКХ в целях получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Родители могут устроить ребенка в частный детский сад. На сегодняшний день максимальный размер пособия по поручению губернатора Алексея Текслера увеличен до 80 тысяч рублей.

«Соцконтракт появился в законодательстве сравнительно недавно, но уже успел показать свою эффективность. Такая мера социальной помощи позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, не просто получать ежемесячные выплаты, а выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. Неслучайно о социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к южноуральскому парламенту глава региона Алексей Текслер»,— прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Закон будет передан на подпись губернатору. По документу, в 2020 году помощь от государства в формате соцконтракта смогут получить порядка 1 000 южноуральских семей.