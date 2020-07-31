«Не заметил второй состав»: 13-летний мотоциклист погиб на железной дороге в Миассе

Подросток врезался в поезд.

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В Миассе 13-летний мотоциклист погиб в столкновении с поездом. Трагедия произошла днем 30 июля на 2002 км железной дороги «Миасс — Флюсова».

«Двигаясь вдоль ж/д путей, не убедился в безопасности маневра проезда через ж/д пути, повернул налево сразу за проехавшим в попутном направлении железнодорожным составом, не заметил второй состав, двигавшийся во встречном направлении, и совершил с ним столкновение», — сообщили в пресс-службе Управления ГОЧС.

От полученных травм подросток погиб на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.