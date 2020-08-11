Мотоциклист-бесправник пострадал в ДТП с иномаркой в Челябинске

Мотоциклист-бесправник пострадал в ДТП с иномаркой в Челябинске

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С телесными повреждениями в больницу доставили мотоциклиста, получившего травмы в столкновении с иномаркой. ДТП произошло у дома 32 по улице Механическая в Челябинске в понедельник, 10 августа.

«В 15:20 водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем „Киа Рио“, совершил столкновение с питбайком (мотоциклом) „Кайо“ под управлением водителя 1992 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

По данным Госавтоинспекции, у пострадавшего не было прав на управление мототехникой, а сам питбайк не был зарегистрирован, государственный регистрационный знак также отсутствовал. Мотоциклист ехал без шлема и защитной экипировки.

Добавим, за прошедшие сутки в Челябинске произошло 39 ДТП, в одном из которых пострадал мотоциклист.