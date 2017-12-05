/ Пассажирка легковушки не выжила при столкновении с грузовиком в Красноармейском районе

В утреннем ДТП пострадали три человека.

Утром 5 декабря в Красноармейском районе скончалась пассажирка легкового автомобиля. Она получила несовместимые с жизнью травмы после наезда машины на грузовик. Как удалось выяснить сотрудникам ГИБДД, инцидент произошел около 6 утра. ВАЗ 21104, ехавший по дороге Челябинск-Новосибирск, решил обогнать движущиеся впереди автомобили, выбрав для этого не встречную полосу, а обочину.

Водитель автомобиля ВАЗ 21104 при совершении обгона справа совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль «Ивеко». В результате ДТП пассажир ВАЗ 21104, женщина 1980 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Водитель отечественного транспортного средства 1982 года рождения и пассажирка 1958 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

От удара переднюю часть легковушки смяло. Вылетели передние стекла, крышка капота оторвалась.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка.