Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.69 -0.3 69.63 -0.28
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пассажирка легковушки не выжила при столкновении с грузовиком в Красноармейском районе

Пассажирка легковушки не выжила при столкновении с грузовиком в Красноармейском районе

В утреннем ДТП пострадали три человека.
сегодня в 20:03
  |  Происшествия

Утром 5 декабря в Красноармейском районе скончалась пассажирка легкового автомобиля. Она получила несовместимые с жизнью травмы после наезда машины на грузовик. Как удалось выяснить сотрудникам ГИБДД, инцидент произошел около 6 утра. ВАЗ 21104, ехавший по дороге Челябинск-Новосибирск, решил обогнать движущиеся впереди автомобили, выбрав для этого не встречную полосу, а обочину.

Водитель автомобиля ВАЗ 21104 при совершении обгона справа совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль «Ивеко». В результате ДТП пассажир ВАЗ 21104, женщина 1980 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Водитель отечественного транспортного средства 1982 года рождения и пассажирка 1958 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

От удара переднюю часть легковушки смяло. Вылетели передние стекла, крышка капота оторвалась.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
«Барыс» реваншировал «Трактор» в овертайме в родных стенах
сегодня в 21:00
«Барыс» реваншировал «Трактор» в овертайме в родных стенах
Происшествия
Пассажирка легковушки не выжила при столкновении с грузовиком в Красноармейском районе
сегодня в 20:03
Пассажирка легковушки не выжила при столкновении с грузовиком в Красноармейском районе
Общество
Выдра Ваня из Челябинского зоопарка освоил игру на бубне
сегодня в 19:57
Выдра Ваня из Челябинского зоопарка освоил игру на бубне
Хоккей
КХЛ. Противостояние «Барыса» и «Трактора» в Астане. Онлайн-репортаж
сегодня в 18:10
КХЛ. Противостояние «Барыса» и «Трактора» в Астане. Онлайн-репортаж
Общество
Больше десяти трамваев остановили движение в центре Челябинска
сегодня в 17:08
Больше десяти трамваев остановили движение в центре Челябинска
Происшествия
Агрессивный челябинец избил соседа и его мопса за замечание по поводу курения
сегодня в 17:01
Агрессивный челябинец избил соседа и его мопса за замечание по поводу курения
Политика
Работу «За возрождение Урала» подытожили на юбилейной итоговой конференции
сегодня в 16:41
Работу «За возрождение Урала» подытожили на юбилейной итоговой конференции
ДЛЯ ПРОВЕРКИ
Стань звездой ОТВ и участником карнавального шествия на площади Революции
сегодня в 16:31
Стань звездой ОТВ и участником карнавального шествия на площади Революции
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна