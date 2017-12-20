/ «Праздник к нам приходит». Караван новогодних грузовиков прибыл в Челябинск

Несколько разноцветных автомобилей разъезжают по центральным улицам города.

Сегодня, 20 декабря, по улицам Челябинска прошли праздничные грузовики компании Coca Cola, создающие у жителей новогоднее настроение. Несколько ярко-красных автомобилей с музыкальным сопровождением проехали по ключевым улицам в разных районах города в рождественском караване. Маленькие и взрослые челябинцы радостно встречают украшенные машины.



Для меня это уникальная возможность подарить людям праздник, чувство радости. Помимо этого, это, в первую очередь, социальная акция. Мы дарим праздник не только окружающим нас людям, но и детям из детских домов, которые в этом нуждаются как никогда в канун Нового года. — рассказал сайту «Первый областной» водитель праздничного грузовика.

Отметим, что акция проходит уже в 17 раз. Помимо улиц города, участники новогоднего каравана посещают детские дома и приюты, дарят малышам подарки и радость.

