Не стояла на ногах, но ехала: в Сатке сотрудники ГИБДД задержали крайне пьяную автоледи

До приезда скорой в вертикальном положении ее поддерживали полицейские.

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В сети появилось видео, на котором сотрудники ППС Сатки поддерживают крайне пьяную женщину. Как выяснилось, жительница города, которая даже не могла стоять на ногах не так давно управляла автомобилем. Автоледи ехала в вечернее время по улице Сатки «виляя» и с выключенными фарами. Это и привлекло внимание сотрудников ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД с маяками ее остановили. Составили протокол, во время процессуальных оформлений: составления протокола, прохождения на месте медицинского освидетельствования, она опьянела еще сильнее. На помощь прибыли сотрудники ППС, так как ее машину на эвакуаторе забрали на штрафстоянку, а ее нужно было привести в чувство», — сообщил Евгений Кузнецов, старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД по Саткинскому району.

Приехавшие на место медики привели автоледи в чувство и передали в руки родственникам. Теперь за такое вождение ей придется ответить перед законом. Как добавили в ГИБДД по Саткинскому району, в подобном виде женщина за рулем попалась впервые.