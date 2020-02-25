58 водителей в состоянии алкогольного опьянения выявили сотрудники Госавтоинспекции Челябинска за минувшие выходные. Инспекторы ДПС провели специальное мероприятие под названием «Тоннель», в результате которого и были выявлены нетрезвые водители. Составлены административные материалы в отношении каждого автолюбителя, который находился пьяным за рулем или отказался от медосвидетельствования.
«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей», — напоминает старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.
Только в январе 2020 года в городе зарегистрировано десять ДТП с участием нетрезвых водителей, 15 человек получили ранения.
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