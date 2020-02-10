186 пьяных водителей остановлены сотрудниками ГАИ в выходные дни в Челябинской области

Госавтоинспекция продолжает выявлять грубые нарушения ПДД.

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В минувшие выходные в регионе зафиксировано 7 ДТП, в результате которых 6 взрослых и 2 детей получили травмы.

«С 7 по 9 февраля сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 168 автовладельцев за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за нежелание проходить медосвидетельствование. Водители будут лишены права управления автомобилем в течение полутора-двух лет, а также выплатят штрафы в 30 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Также зафиксированы случаи, когда водители совершали повторное управление автомобилем, будучи нетрезвыми — их 18. Нарушители будут отвечать по статье 264.1 УК РФ, им грозит до двух лет лишения свободы.

155 водителей привлечены за управление авто без наличия удостоверений, им грозит штраф до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Среди случившихся ДТП зарегистрировано и столкновение автомобиля «КИА» с маршруткой № 91 8 февраля у «Бизнес дом Спиридонов». По информации ГИБДД пострадавших в результате столкновения автомобилей нет.