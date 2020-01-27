Две автоледи попали в больницу после столкновения в Троицке

В аварию попали две иномарки.

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ДТП, в результате которого пострадали две девушки-водителя, произошло днем 26 января в Троицке. По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справилась с управлением, выехала встречную полосу, где столкнулась с «Хендай Акцент» под управлением 22-летней девушки.

«В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в областную больницу», — прокомментировал инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД «Троицкий», капитан полиции Александр Урсов.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.