«Не поняли, что произошло»: троллейбус проткнул «рогом» окно автобуса в центре Челябинска

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

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Очень странное ДТП произошло в четверг, 6 августа, в самом центре Челябинска. На одном из оживленных перекрестков — на Алом Поле — рядом ехали троллейбус и автобус. Но внезапно «рог» троллейбуса слетел с электросетей и пробил лобовое стекло у автобуса.

Очевидцы происшествия рассказывают, что водитель чудом остался жив.

«Сами не поняли, что произошло, водитель автобуса пострадал немного», — рассказала в социальных сетях одна из очевидцев происшествия.

Также, по сообщениям свидетелей, на месте работали реанимационная бригада и сотрудники ГИБДД. Но водитель автобуса отказался от госпитализации.

Было опасение по поводу того, что воткнувшийся в автобус «рог» мог ударить током водителя или же пассажиров. Но информации по этому поводу не поступало.

В ГИБДД по городу Челябинску в данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.