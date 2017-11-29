/ Китайскую иномарку раскурочило после лобового столкновения с «Маздой» на Шерншях

Три человека в результате аварии пострадали.

Накануне, 28 ноября, на автодороге возле Шершневского водохранилища произошло лобовое ДТП. На улице Прибрежной столкнулись «Джили» и «Мазда». Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, 25-летняя женщина не справилась с управлением японским автомобилем, что и спровоцировало аварию.

28 ноября в 9:45 напротив дома № 2 по улице Прибрежная водитель автомобиля «Мазда», женщина 1992 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Джели», водитель — женщина 1968 года рождения. В результате происшествия три человека получили травмы и были госпитализированы: водители автомобилей и пассажир «Джели» — мужчина 1989 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД города.



Отметим, что сейчас по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.