Любовный треугольник: челябинец из ревности убил мужа знакомой, а она это скрыла

Но избежать уголовной ответственности им не удалось.

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Настоящая драма с кровавыми последствиями разыгралась на территории садового участка СНТ «Юбилейный-1» в Советском районе Челябинска. Там отдыхали семейная пара и их друг.

Недовольство любовным треугольником взяло верх и у мужчин, на почве ревности, начался конфликт из-за женщины. Тогда друг семьи избил соперника тупым предметом и также несколько раз всадил нож в грудную клетку. За всем этим наблюдала супруга погибшего. Но она решила помочь убийце скрыть все следы преступления.

Более того, женщина предоставила молодому человеку свой автомобиль, на котором они совместно вывезли на безлюдный участок свалки труп потерпевшего, где там же его закопали. На следующий день она, уже находясь в полиции и желая помочь преступнику, дала ложные сведения об исчезновении своего супруга.

Но подробности всё равно вскрылись, убийц вывели на чистую воду. Дело было передано в суд.

«Советский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя и 32-летней жительницы региона. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), женщина в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчине назначили наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также с него взыскали 1 миллион рублей в счёт возмещения морального вреда.

А вот женщине суд назначил лишь 50 тысяч штрафа. Отметим, что максимальная санкция по данной статье подразумевает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо же лишение свободы на срок до двух лет.