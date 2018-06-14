/ На вокзале в Молдавии обнаружили брошенную 2-летнюю челябинку

Малышку передадут в приемную семью из Челябинска.

Судьба маленькой девочки из Молдавии оказалась в зоне внимания южноуральского омбудсмена. Двухгодовалая малышка столкнулась с совсем недетскими проблемами. Ребенок оказался один на один с улицей, вдали от родственников.

Девочку из России нашли в Молдавии. Ее туда увезла мама, гражданка республики. Потом женщина пропала, брошенного ребенка нашли на вокзале. Около года она находилась под опекой местных социальных служб. В это время искали ее родных, оформляли свидетельство о рождении и прочие документы. — рассказала сайту «Первый областной» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Сейчас маленькую россиянку готовят к транспортировке из Молдавии на Южный Урал. О произошедшей трагедии челябинские родственники девочки узнали совсем случайно. Они были уверены, что с малышкой и ее мамой все в порядке. В Челябинске у нее есть родной папа и тетя. Скорей всего, социальная служба передаст ребенка женщине.