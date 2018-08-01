/ Водитель и девочка в момент трагедии на чебаркульском озере были без спасжилетов

Мужчина не имел права управления гидроциклом.

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За мужчину, который катал двух девочек на озере Чебаркуль, взялись следователи. Они выяснили, что 57-летний чебаркулец находился на озере с другом, рядом с тем местом, где купались 15-летние подруги. Мужчины умели управлять гидроциклом, однако, как утверждают местные жители, разрешения на это не имели. Спасательных жилетов на водителе и пассажире не было. Информацию предстоит проверить СК.

В настоящее время проводится опрос очевидцев, устанавливается правомерность использования водного мотоцикла и соблюдение правил при нахождении на воде, ведутся поиски тела девушки. По факту утопления 15-летней девочки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — сообщил сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Напомним, что трагедия на озере Чебаркуль произошла 31 июля. Сейчас школьницу разыскивают спасатели, водолазы.