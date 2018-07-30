/ Фура утонула в большой луже под мостом в Металлургическом районе

Вода собралась там после дождя.

Утонувшие после сильного дождя в Челябинске машины не преувеличение, а факт. На улице Валдайской на ЧМЗ в такой ситуации оказались фура и отечественная легковушка. Решив проехать по привычному маршруту, автомобилисты попали в плен собственных автомобилей. Открыть дверь не представлялось возможным, как и двинуться дальше. Машины наполовину скрылись в воде.

Я тут на работу 15 лет ездила. Постоянные проблемы, когда дождь, особенно в выходные. — рассказали очевидцы произошедшего.

Проезд под мостом временно недоступен из-за большой и глубокой лужи. Автомобилисты предупреждают друг друга о проблеме и предлагают найти другой маршрут до того, как машина перестанет ехать из-за утопления.

Проблему с застоем воды должны устранить к вечеру.