«Не достроили, а уже горит»: в Челябинске загорелся центр шорт-трека

Огонь был оперативно потушен.

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Сегодня, 29 июля, в центре Челябинска, на улице Труда, жителей всполошили громкие сирены пожарных расчетов. Вблизи ледового дворца «Уральская молния» загорелся строящийся объект — центр по шорт-треку.

Как сообщают очевидцы, жителям близлежащих домов был заметен белый дым, поднимающийся из здания. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на стройке произошло возгорание поролона.

«В одном из строящихся зданий по улице Труда в Челябинске произошло возгорание поролона, которое было оперативно ликвидировано силами пожарных подразделений. Угрозы распространения нет. Самостоятельно из здания эвакуировалось 3 человека», — рассказали в ведомстве.

На данный момент информации о пострадавших нет. По предварительным данным, подрядчик в момент возгорания занимался укладкой спортивных матов.