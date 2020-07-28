Дым от пожаров в Сибири пришел в Челябинскую область

На явление обратили внимание жители Южного Урала.

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Челябинск вновь накрыл слой дыма, на этот раз — от лесных пожаров на севере Урала и Сибири. На явление, которое коснулось не только областную столицу, но и другие города Южного Урала, обратили внимание местные жители.



Именно они стали выкладывать в соцсети фотографии с дымкой, повисшей над городами области. У южноуральцев возникло подозрение, что данное явление могло появиться из-за выбросов, однако в министерстве экологии пришли к выводу, что причиной пелены стали лесные пожары в других регионах.

«Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами Уральского Федерального округа стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Вчера и сегодня аналогичная дымка наблюдается в Свердловской и Тюменской областях, где жители жалуются на дымку и запах гари»,— отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Однако это не значит, что дымка может пройти для Южного Урала бесследно. Как отметил Виталий Безруков, в том же Челябинске она, вкупе с неблагоприятными мететоусловиями и выбросами от промышленных предприятий и автомобилей, может усугубить ситуацию.

В минэкологии сообщили, что сейчас они проводят замеры по всему Челябинску. Помимо этого ведомство ведёт работу с промышленниками, в рамках которой пытается добиться снижения выбросов в воздух.