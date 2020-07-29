Сегодня, 29 июля, на улице Труда в Челябинске произошло возгорание одного из зданий. Позже выяснилось, что огонь охватил строящийся центр по шорт-треку. А начался пожар с возгорания одного из спортивных матов.
В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что пожар был быстро ликвидирован, а трое находившихся внутри рабочих успели самостоятельно покинуть здание.
Только в управлении здравоохранения администрации Челябинска рассказали корреспонденту «Первого областного», что один человек все-таки пострадал в этом пожаре.
«Аппаратом резали поролон, произошло короткое замыкание, часть поролона загорелась. Пострадал мужчина, он госпитализирован в ГБ № 6, у него термический ожог предплечья и лица в области лба, а также пальцев кисти второй стадии», — сообщила Наталья Горлова, начальник челябинского управления здравоохранения.
Всего же у пострадавшего мужчины обожжено пять процентов тела.