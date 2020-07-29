Мужчина пострадал при пожаре в центре шорт-трека в Челябинске

У него зафиксирован ожог тела.

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Сегодня, 29 июля, на улице Труда в Челябинске произошло возгорание одного из зданий. Позже выяснилось, что огонь охватил строящийся центр по шорт-треку. А начался пожар с возгорания одного из спортивных матов.

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что пожар был быстро ликвидирован, а трое находившихся внутри рабочих успели самостоятельно покинуть здание.

Только в управлении здравоохранения администрации Челябинска рассказали корреспонденту «Первого областного», что один человек все-таки пострадал в этом пожаре.

«Аппаратом резали поролон, произошло короткое замыкание, часть поролона загорелась. Пострадал мужчина, он госпитализирован в ГБ № 6, у него термический ожог предплечья и лица в области лба, а также пальцев кисти второй стадии», — сообщила Наталья Горлова, начальник челябинского управления здравоохранения.

Всего же у пострадавшего мужчины обожжено пять процентов тела.