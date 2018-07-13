/ Две магнитогорские школы, открывающиеся в 2018 году, оценил Борис Дубровский

Оба учебных заведения находятся на правом берегу.

Сегодня Магнитогорск принимает губернатора Бориса Дубровского. Глава области прибыл в родной город с деловым визитом. У Бориса Дубровского был целый список мест, которые нужно посетить, и первой в нем значилась школа в 144 микрорайоне. Ее двери откроются для учеников уже 1 сентября. Чтобы достроить школу к этой дате, потребовалось 594 миллиона рублей и областного бюджета и еще 10 миллионов из местного.

В настоящее время завершаются работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, ведется отделка, благоустраивается прилегающая территория. Новая школа будет трехэтажной и будет состоять из пяти блоков. В планировку здания заложен принцип территориального разделения школьников по возрасту с учетом размещения всех необходимых помещений для проведения обучения детей I, II, III ступеней. Также здесь предусмотрены два спортивных зала, бассейн, столовая с буфетом, актовый зал, библиотека, детские площадки и зоны для занятий спортом на прилегающей территории. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский посетил еще одну школу — музыкальную. В учебном заведении недавно завершился капитальный ремонт. Также в классы приобрели 8 пианино, 3 электропианино, 2 концертных рояля и 1 кабинетный. Теперь школа, которая и раньше демонстрировала высокие результаты во всероссийских конкурсах, должна будет еще лучше готовить своих воспитанников. Сегодня с 410 маленькими музыкантами занимаются 50 педагогов.