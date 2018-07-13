/ Челябинский школьник взял «золото» на чемпионате мира по математике

Выпускник лицея № 31 стал четвертым в мировом рейтинге.

Физико-математический лицей Челябинска в очередной раз доказал, что готовит профессионалов. Выпускник лицея № 31 завоевал на Международной математической олимпиаде, которая завершилась в румынском городе Клуж, золотую медаль. Марат Абдурахманов представлял там национальную сборную. Всего российские математики взяли пять золотых наград и одну — серебряную.

В прошлом году я не был доволен результатами всероссийской олимпиады, так как не было высоких побед по математике. И когда на приеме меня спросил глава города Евгений Тефтелев, что нужно, я сказал, что нужен 1 миллион, и будут победы. Эти средства градоначальник нам выделил, именно за счет них, в том числе, Марат и другие ученики готовились и участвовали в различных соревнованиях. Слово свое я сдержал. — делится секретами успеха директор лицей № 31 Александр Попов.

Такой результат позволил команде выйти на второе место в общекомандном зачете. Уступила С достижением на международной олимпиаде школьников поздравили на федеральном уровне.

Успех нашей команды на олимпиаде в Румынии заслуженный. Талант и труд в совокупности с волевыми качествами ребят обеспечили России попадание в тройку сильнейших стран-участников олимпиады. И это, конечно, подчёркивает статус России как великой математической державы. Я искренне поздравляю ребят и их наставников. — заявила министр образования РФ Ольга Васильева.

Отметим, что всего в Международной математической олимпиаде принимали участие 116 команд.