Не дала пароль от телефона: мужчина, зарезавший жену на глазах у детей под Саткой, сделал это из ревности

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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Страшные события произошли около деревни Алексеевка Саткинского района вчера, 29 июля. Обычная семья — мама, папа и две маленькие дочки ехали в стоматологию из своего села в Башкирии, которое находится в часе езды от Сатки, потому что у одной из девочек заболел зуб. Оксана и Александр — так зовут супругов — на людях были примером для других. Но внезапно, именно во время злополучной поездки, между мужем и женой произошла ссора.

По свидетельствам очевидцев, мужчина приревновал свою жену и потребовал дать ему пароль от телефона, чтобы проверить. Но она отказалась. Тогда обезумевший мужчина достал нож и нанес им несколько ударов своей жене. Наносить жене удары Александр начал еще в машине на глазах у детей. Затем Оксана попыталась убежать от мужа, но он ее догнал и добил прямо на обочине дороги. Все было запечатлено очевидцем, который попытался остановить убийцу.

После совершенного преступления Александр не стал скрываться. Он покорно дождался сотрудников полиции, которые его и задержали.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„д“ ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей. Дети переданы матери погибшей», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Александр на данный момент задержан. Сейчас сотрудниками Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также решается вопрос о предъявлении Александру обвинения и избрании меры пресечения.

В социальных сетях довольно быстро нашлись личные страницы супругов. И если у Оксаны комментарии полностью закрыты, то у Александра наоборот — доступ не ограничен. Теперь там сотни гневных сообщений от пользователей соцсети, которые узнали об этом поистине зверском убийстве.

«Я не приемлю измену, и ненавижу людей, живущих в браке и изменяющих. Но оправдывать жестокое убийство, ликовать и говорить, что мужик молодец — это отвратительно», — это самый мягкий комментарий, который появился на его странице.

Расследование уголовного дела по факту убийства продолжается.