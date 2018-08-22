/ Глава Катав-Ивановска накажет виновных в падении батута с детьми

Прокуратура завершила проверку.

Перевернувшийся в Катав-Ивановске батут стал поводом для прокурорской проверки. Специалисты узнали, что у бизнесмена, поставившего на площади аттракцион, не было разрешения на детское оборудование. А потому администрация, позволившая предпринимателю проводить культурно-зрелищные мероприятия, нарушила правила.

Главе администрации Катав-Ивановского городского поселения внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности. По результатам проверки органами прокуратуры в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность по предоставлению развлекательных услуг, возбуждено дело об административном правонарушении. — проинформировали сайт «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Напомним, 3 августа на площади в Катав-Ивановске перевернулся батут. Четыре ребенка, находившихся там, упали. Их доставили в хирургию местной больницы. Провести там пришлось несколько дней. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.