/ Безопасность уличных батутов проверят в Челябинске

Распоряжение поступило от главы города.

Батуты, которые установлены на улицах Челябинска, проверят на безопасность. Поручение поступило от главы города Владимира Елистратова.

Просьба организовать проверку по надувным аттракционам, чтобы знать, сколько их и в каком состоянии. Потому что ветра в городе тоже бывают. — отметил Владимир Елистратов.

Темы коснулись на аппаратном совещании. Глава Челябинска сообщил, что недавно в другом российском городе произошло ЧП, связанное с надувными аттракционами. Речь шла об Улан-Удэ: сильный ветер поднял батут над землей, а потом перевернул его. В итоге пострадали четыре ребенка, их госпитализировали.

Напомним, что в Челябинской области в 2018 году инцидент с батутом произошел в Катав-Ивановске. Ветер перевернул аттракцион, несколько детей попали в хирургическое отделение местной больницы. Виновных в падении батута в итоге наказал глава города.