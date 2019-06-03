/ Безопасность уличных батутов проверят в Челябинске

Батуты, которые установлены на улицах Челябинска, проверят на безопасность. Поручение поступило от главы города Владимира Елистратова.
Просьба организовать проверку по надувным аттракционам, чтобы знать, сколько их и в каком состоянии. Потому что ветра в городе тоже бывают. — отметил Владимир Елистратов.
Темы коснулись на аппаратном совещании. Глава Челябинска сообщил, что недавно в другом российском городе произошло ЧП, связанное с надувными аттракционами. Речь шла об Улан-Удэ: сильный ветер поднял батут над землей, а потом перевернул его. В итоге пострадали четыре ребенка, их госпитализировали.
Напомним, что в Челябинской области в 2018 году инцидент с батутом произошел в Катав-Ивановске. Ветер перевернул аттракцион, несколько детей попали в хирургическое отделение местной больницы. Виновных в падении батута в итоге наказал глава города.