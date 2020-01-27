«Не был пристегнут ремнем»: ребенок пострадал в ДТП в Миассе

Мальчик ехал на переднем сиденье.

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ДТП произошло утром 27 января в районе дома 2/22 по Тургоякскому шоссе в Миассе. 38-летний водитель за рулем «Лада Приора» не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся слева по главной дороге «Тойота Эстима».

В результате происшествия пострадал 10-летний пассажир отечественной легковушки. С телесными повреждениями его госпитализировали.

«Несовершеннолетний находился на переднем пассажирском сиденье без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщила инспектор по пропаганде БДД Дарья Лунева.

Напомним, дети до 11 лет должны перевозиться в авто с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности. Кроме того, запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.