Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршрутным такси в Златоусте

Несколько человек получили телесные повреждения.

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В Златоусте сегодня утром, 3 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, в котором находились пассажиры. Авария случилась в «Кислом Логу», маршрутное такси № 30 не смогли разъехаться с автомобилем «Фольксваген». Как отмечают очевидцы, на дороге было очень скользко и водитель легковушки не справился с управлением.

«"Фольксваген" начало заносить и он врезался в лоб маршрутному такси. Водитель "Фольксвагена" пыталась тормозить, но оставалось совсем небольшое расстояние, машину начало кидать из стороны в сторону и выбросило на встречную полосу», — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы с места происшествия.

По словам очевидцев, в ДТП пострадала водитель «Фольксвагена».

«Авария произошла в 11:00 на улице Таганайская. За рулем автомобиля "Фольксваген Джетта" находилась водитель 1995 года рождения, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Форд Транзит", следовавшего по маршруту №30. За рулем "Форда" находился водитель 1982 года рождения, внутри было 10 пассажиров», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Оба водителя получили телесные повреждения, девушку, находившуюся за рулем автомобиля «Фольксваген» госпитализировали. Пассажиры маршрутного такси, по предварительным данным, за медицинской помощью не обращались.