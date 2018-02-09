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/ Бездомный обнял египтянина в Челябинске и украл у него деньги

Бездомный обнял египтянина в Челябинске и украл у него деньги

Дорогие объятия стоили иностранцу всех наличных, а также банковских карт.
сегодня в 16:51
  |  Происшествия

В ночь на пятницу, 9 февраля, сотрудники патрульно-постовой службы в Челябинске стали свидетелями погони. Примерно в час ночи молодой человек убегал от группы мужчин, среди которых были похожи на граждан из восточных стран.

Оказалось, что «беглец» встретил гражданина Египта на улице и «проявил дружеский жест в форме объятий», как сообщили в полиции. В этот момент дружелюбный мужчина залез в карман иностранца и достал оттуда наличные и банковские карты. Об этом египятнин рассказал сотрудникам ППС, используя жесты, русский и английский языки.

Полицейские установили, что пытающийся скрыться мужчина славянской внешности тайно похитил у гражданина Египта денежные средства и банковские карты. При этом похищенное имущество — денежные банкноты государства Египта, а также банковские карты как Российских, так и Египетских банков — предполагаемый подозреваемый выбросил из карманов своей одежды на землю. — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Как только египтянин обнаружил пропажу, он попросил о помощи случайных прохожих, с которыми и бросился догонять злоумышленника. После вмешательства полицейских вора задержали и доставили в отдел. Им оказался ранее судимый 37-летний уроженец города Ростова-на-Дону без определенного места жительства.

По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. — добавили в полиции.

Сейчас полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению иных преступных деяний, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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