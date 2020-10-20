Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Челябинске

Пострадавшую доставили в больницу.

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В Челябинске несовершеннолетний пешеход попал под колеса иномарки. По предварительным данным, в результате аварии 16-летнюю девушку доставили в больницу. ДТП произошло утром во вторник, 20 октября, рядом с остановкой «Техникум» в Ленинском районе города.

«В 9:20 у дома 13/2 по улице Кронштадская водитель за рулем „Субару“, мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — прокомментировали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Добавим, что сегодня в Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие по профилактике наездов на пешеходов. Экипажи ДПС проверяют соблюдение правил ПДД водителями и пеших участников движения, проводят разъяснительные беседы.

За девять месяцев 2020 года в Челябинске произошло более 300 наездов на пешеходов. В результате происшествий погибли 15 человек, 343 челябинца получили различные травмы. По статистике, каждое третье ДТП произошло по вине пешехода.