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Жительница Кусы потеряла банковскую карту и поняла, что неизвестный похитил с нее около семи тысяч рублей. Тогда 49-летняя женщина обратилась в полицию.
Злоумышленника задержали в этот же день, им оказался 29-летний местный житель. Южноуралец признался, что нашел карточку около магазина и решил воспользоваться ей. Деньги он тратил в магазинах города.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.