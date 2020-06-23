«Была уверена, что с ее счетом все в порядке»: 86 тысяч пропали с кредитной карты жительницы Златоуста

Мошенники убедили женщину перевести деньги на их счет.

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Жертвой мошенников стала жительница Златоуста, лишившись 86 тысяч рублей с кредитной карты. Доверчивая женщина перевела свои средства на якобы резервный счет банка.

Лже-представительница банка позвонила владелице кредитной карты с лимитов в 88 тысяч рублей и предложила, чтобы та перевела деньги на их счет. Опытные мошенники буквально уговорили женщину «обезопасить» свои средства.

«Женщина была уверенна, что с ее счетом все в порядке. Но позже стали поступать звонки о том, что за ней числится кредитная задолженность. В итоге сумма ущерба составила 86 тысяч рублей», — пояснила старший специалист по работе со СМИ ОМВД по ЗГО Ольга Аристова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полицейские рекомендуют не общаться по телефону с неизвестными и не сообщать им свои личные данные. Можно не только лишиться своих денег, но и стать должником по кредиту.