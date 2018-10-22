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/ На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка

На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка

Блогер Наталья Краснова попала в рейтинг журнала Maxim.
сегодня в 15:14
  |  Происшествия

Известный челябинский блогер Наталья Краснова стала претенденткой на звание самой сексуальной женщины России. На сайте мужского журнала Maxim стартовало голосование, в котором и принимает участие челябинка.

В этом году голосование проходит почти так же, как в прошлом: с 17 октября для каждого зарегистрированного пользователя случайным образом формируются 50 пар участниц, в каждой из которых нужно выбрать только одну девушку. Так мы избегаем накруток и прочих битв среди поклонников. Продлится читательское голосование до 23:59:59 15 ноября. — говорится на странице конкурса.

Напомним, у Натальи Красновой 2 миллиона подписчиков в Instagram. Также девушка ведет канал на Youtube, на который подписано уже более 300 тысяч пользователей. Кроме того, блогер пробовала себя и в жанре Stand-up, в проектах «Comedy Баттл» и «Не спать!».

Отметим, Наталья участвует в подобном конкурсе впервые. Ранее она украсила обложку августовского номера журнала Maxim. Сейчас Краснова расположилась на 20-м месте рейтинга, в ее активе 2177 голосов.

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