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/ Совет Медведева заставил блогера Краснову пожертвовать карьерой учителя ради интернет-заработка

Совет Медведева заставил блогера Краснову пожертвовать карьерой учителя ради интернет-заработка

Челябинка называет свою деятельность «нелепым бизнесом».
сегодня в 17:19
  |  Общество

Блогер из Челябинска Наталья Краснова призналась, что стесняется называть себя блогером, когда знакомится с новыми людьми. Девушка уверена, что пока в России это воспринимается как баловство или хобби, и продолжает представляться учителем. Так она объяснила свое обращение к Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», обозначив проблему главе государства.

У меня язык не поворачивается сказать: я блогер. Мне 40 лет скоро, какой я блогер. Это воспринимается больше как хобби, дурачество. У меня даже мама говорит: когда ты уже закончишь с этим? — пояснила Наталья Краснова.

Челябинка призналась: интернет-площадки стали хорошей возможностью для неплохого заработка, однако точные суммы называть не стала. По мнению Натальи, по-настоящему большие деньги удастся заработать с помощью Ютуб-каналов, Инстаграм пока им уступает. Вместе с тем, даже такие доходы значительно превышают среднюю зарплату преподавателей в Челябинске.

Я, можно сказать, приняла совет Медведева и ушла из преподавания в бизнес — какой-то нелепый, может быть, но бизнес. Вообще я хочу быть преподавателем. Если бы преподаватели зарабатывали столько, сколько блогеры, я бы преподавала в каком-нибудь вузе. Сейчас я бы обязала всех блогеров — чтобы не одна я, как дурочка, платила налоги, а чтобы все блогеры делали это, чтобы потом начислялась какая-то пенсия, чтобы это все было серьезно. — рассказала блогер.

Наталью Краснову поддержала и ее коллега Соня Гудим. Челябинская блогер и телеведущая подтвердила, что, скорее всего, государство придет к контролю доходов в интернете и сделает это обязательным.

Со временем мы действительно придем к тому, что блогерство начнет более жестко контролироваться со стороны государства. В первую очередь — с точки зрения финансовой части. Вряд ли такую занятость начнут вносить в трудовые книжки — это утопия. Речь идет о ИП или что-то в таком формате. — сообщила радио Business FM Соня Гудим.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным продолжается на 1obl.tv.

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Комментарии

Мила
18:08, 07.06.2018
Почему говорит Краснова, а стыдно всему Челябинску?

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