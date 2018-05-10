/ Настоящую гранату обнаружили в частном доме на ЧТЗ 9 мая

Обезвреживать предмет приехали спецслужбы.

Опасную находку сделали жители Тракторозаводского района 9 мая. В частном доме они обнаружили настоящую гранату. Она не была муляжом или учебным орудием. Жильцы дома тут же обратились в полицию с просьбой приехать и обезвредить предмет. Информацию передали в ЕДДС и другим спецслужбам.

В ходе осмотра установлено, что найденный предмет опасности не представляет. Орудие изъято сотрудниками полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД Челябинска.

По данным ЕДДС, найденная граната была боевой и находилась в разряженном состоянии. На работу спецслужбам потребовалось чуть больше часа.

Добавим, что этот вызов был не единственным 9 мая. Также спецслужбы выезжали на железнодорожный вокзал Челябинска, отреагировав на сообщение о подозрительном пакете. Другой подозрительный пакет нашли на обочине дороги в Курчатовском районе. В обоих взрывоопасных предметов не содержалось.