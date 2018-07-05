/ 4 детей и 12 взрослых в ночь вывели из дома из-за угрозы взрыва

Гранату обнаружили в подвале жилого здания.

Накануне вечером в одном из жилых домов Центрального района Челябинска обнаружили гранату. Боевой снаряд лежал в подвале «многоэтажки». О подозрительном предмете незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

От оперативного дежурного службы «02» получена информация об обнаружении предмета, похожего на гранату в подвале жилого дома. Проведена эвакуация жильцов подъезда в количестве 16 человек, в том числе 4 ребенка. — сообщили сайту «Первый областной» в Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

На место незамедлительно прибыли оперативники. После осмотра боеприпаса они успокоили людей: найденный объект — муляж гранаты и опасности не представляет. Минеры завершили работу в 22:35, после чего жильцам разрешили вернуться домой.