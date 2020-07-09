Дороги Челябинской области обливают водой из-за жары

Мера помогает сохранить шины автомобилей и спасает асфальт от разрушений.

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Жаркую погоду Южного Урала ощущает на себе не только челябинцы. В дни зноя температура асфальта поднялась до +50 градусов по Цельсию. Для её снижения на магистрали вывели поливальные машины. Они остужают дорогу.



В такие рейсы поливальные машины выходят когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов. Автомобили остужают асфальт на трассе М-5 в направлении Уфы, на трассе А-310 и на участке магистрали до Екатеринбурга. В среднем «душ» проходят более 600 километров дорог. Отметим, что из-за жары начиная со среды, 8 июля, на 4 трассах в Челябинской и Курганской областях введены ограничения для тяжеловесных машин. Запрет действует с 14:00 до 22:00



«В связи с прогнозируемой высокой дневной температурой окружающего воздуха +32-36С вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей: М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11+400 — 130+169 А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16+270 — км 146+128; Р-254 „Иртыш“ на участке км 12+960 — км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 — 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 — км 91+000 (подъезд к г. Тюмень) Р-354 на участке 125+000 — 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган)»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».



По специальным разрешениям водители фур могут продолжить движение в ночное время суток. Отметим, что дороги поливают как раз до 10 вечера. При поливе «остывает» на 10 градусов, что спасает дорогу от разрушений, и помогает сохранить шины автомобилей.