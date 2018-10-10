/ Светоотражатели на одежду подарят челябинцам автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД проводят акцию, чтобы снизить количество аварий с пешеходами.

Сотрудники Госавтоинспекции будут дарить подарки пешеходам. Челябинцам вручат световозвращающие элементы, которые следует крепить на одежду. Это рекомендуют делать всем пешеходам, которые двигаются по городу в темное время суток. Элементы становятся ярко-белыми в свете фар, так что водители понимают: на дороге кто-то есть. Однако некоторые горожане до сих пор пренебрегают безопасностью.

К сожалению, пешие участники дорожного движения игнорируют использование в темное время суток световозвращающих элементов на верхней одежде, следствием этого является рост количества ДТП в условиях недостаточной видимости. — прокомментировали ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Встретить сотрудников Госавтоинспекции, раздающих светоотражающие элементы, можно будет на оживленных перекрестках Челябинска вечером 10 октября. Инспекторы надеются, что количество аварий с участием пешеходов снизится.