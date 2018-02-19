/ 7 детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском

Подозреваемый задержан.

Шокирующий инцидент произошел в одном из интернатов под Челябинском. Тревогу начали бить опекуны сразу нескольких мальчиков и обратились в правоохранительные органы. В качестве заявителя выступает также руководство детского дома.



Стало известно о том, что дети стали жертвами изнасилования. Есть версия, что в контакт с ними вступил мужчина, который был частым гостем учреждения. Сейчас один подозреваемый задержан.

В результате безотлагательно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

На данный момент в числе потерпевших — семь несовершеннолетних детей.

В поле зрения следователей попали также сотрудники органов социальной защиты. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «халатность» по факту не надлежащего исполнения служебных обязанностей.

К расследованию подключили детских психологов. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.