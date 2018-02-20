/ Директор челябинского интерната уволен после сообщений об изнасиловании воспитанников

Часть коллектива отстранена от работы на время расследования.

Руководитель интерната в Челябинской области, где неизвестный надругался над несколькими воспитанниками, уволен. Об этом стало известно во время проведения проверки в муниципальном учреждении. Также ограничены полномочия нескольких членов коллектива.



По информации уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, трудовой договор с руководителем детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, расторгнут, на период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки в рамках уголовного дела. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, как минимум семь детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском. Сразу несколько мальчиков рассказали своим опекунам интимные подробности их пребывание в приюте. Сообщается о мужчине, который продолжительное время наведывался в учреждение в качестве гостя и проводил время с маленькими мальчиками. Сейчас задержан 51-летний мужчина, предположительно причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Областная прокуратура, проверив учреждение, вскрыла ряд нарушений в части режима посещения воспитанников и доступа на территорию интерната. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена провести собственную проверку, также этим делом займется Генеральная прокуратура РФ.

