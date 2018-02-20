Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.34 -0.02 69.9 -0.75
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Директор челябинского интерната уволен после сообщений об изнасиловании воспитанников

Директор челябинского интерната уволен после сообщений об изнасиловании воспитанников

Часть коллектива отстранена от работы на время расследования.
сегодня в 09:05
  |  Общество

Руководитель интерната в Челябинской области, где неизвестный надругался над несколькими воспитанниками, уволен. Об этом стало известно во время проведения проверки в муниципальном учреждении. Также ограничены полномочия нескольких членов коллектива.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, трудовой договор с руководителем детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, расторгнут, на период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки в рамках уголовного дела. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, как минимум семь детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском. Сразу несколько мальчиков рассказали своим опекунам интимные подробности их пребывание в приюте. Сообщается о мужчине, который продолжительное время наведывался в учреждение в качестве гостя и проводил время с маленькими мальчиками. Сейчас задержан 51-летний мужчина, предположительно причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Областная прокуратура, проверив учреждение, вскрыла ряд нарушений в части режима посещения воспитанников и доступа на территорию интерната. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова намерена провести собственную проверку, также этим делом займется Генеральная прокуратура РФ.

Общество
Уполномоченный по правам ребенка РФ проверит интернат под Челябинском после скандала
сегодня в 08:30
Уполномоченный по правам ребенка РФ проверит интернат под Челябинском после скандала
Общество
Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования
вчера в 18:21
Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования
Происшествия
7 детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском
вчера в 13:23
7 детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском
Общество
Воинов-интернационалистов поблагодарил за мужество и самопожертвование губернатор
15.02.2018
Воинов-интернационалистов поблагодарил за мужество и самопожертвование губернатор
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
94 миллиона рублей выделено на поддержку врачей в селах и малых городах Южного Урала
сегодня в 12:41
94 миллиона рублей выделено на поддержку врачей в селах и малых городах Южного Урала
Общество
сегодня в 12:09
Почти пять миллионов рублей потратят на реабилитацию наркозависимых в Челябинской области
Происшествия
40-летняя женщина из Магнитогорска ударила ножом сначала сына, затем себя
сегодня в 12:04
40-летняя женщина из Магнитогорска ударила ножом сначала сына, затем себя
Спорт
Майк Тайсон обучит боксу челябинцев в спарринге с Костей Цзю
сегодня в 11:55
Майк Тайсон обучит боксу челябинцев в спарринге с Костей Цзю
Происшествия
Крупную нарколабораторию накрыли в жилом доме в Челябинске
сегодня в 11:49
Крупную нарколабораторию накрыли в жилом доме в Челябинске
Общество
О транспортировке скончавшейся на отдыхе жительницы Челябинска договаривается почетный консул
сегодня в 11:33
О транспортировке скончавшейся на отдыхе жительницы Челябинска договаривается почетный консул
Происшествия
Беспалый мужчина третью неделю разыскивается в Челябинске
сегодня в 10:37
Беспалый мужчина третью неделю разыскивается в Челябинске
Культура
Театрал из Нью-Йорка станет почетным гостем фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА»
сегодня в 10:06
Театрал из Нью-Йорка станет почетным гостем фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна