/ Уроженку Челябинска обвиняют в организации сети секс-услуг в США

Незаконным бизнесом женщина занялась вместе с мужем.

В Нью-Йорке перед судом предстала уроженка Челябинска Ксения Ходукина и ее супруг Евгений Ризанов. Им предъявили обвинение в организации сети секс-услуг под названием «Russian Dolls». Супружеская пара, якобы, торговала телами русских девушек по всему Нью-Йорку, снимала для их работы отели. Как сообщает Miami New Times, все делалось удаленно, а прикрытием служили работа дизайнером на фрилансе для Евгения и управление салоном красоты — для Ксении.

29-летние Евгений Ризанов и Ксения Ходукина перевозили женщин на самолете из России в Нью-Йорк. Это было частью «сложной долгосрочной деятельности, способствующей проституции». Пара предстала перед судом в среду. Оба были в наручниках и не признавали свою вину перед лицом Верхновного суда Манхэттена. Судья постановил отпустить Ходукину под залог в 50 тысяч долларов, а ее мужа — под 100 тысяч долларов. — сообщает New York Post.

Добавим, что у Ксении Ходукиной и Евгения Ризанова есть два ребенка, которые сейчас находятся у бабушки и дедушки. Они должны были вернуться на неделе, когда супруги оказались в суде.

Отметим, что в организации секс-услуг на территории Нью-Йорка также обвиняют россиянина Аркадия Башкатова. Предполагается, что он был третьим управляющим незаконным бизнесом.