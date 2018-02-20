/ Елена Мизулина взяла на контроль расследование дела об изнасилованиях в интернате под Челябинском

В Совете Федерации создали специальную рабочую группу.

Член Совета Федерации РФ Елена Мизулина назвала обвинение, которое предъявили руководству и сотрудникам детского дома под Челябинском, где насиловали детей, слишком мягким, и утверждает, что они совершили более тяжкие преступления.



Речь даже должна идти о совокупности преступлений, таких как: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 127.1 УК РФ, наказание до 15 лет лишения свободы), вовлечение детей в занятие проституцией (статья 240 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы), организация занятия проституцией (статья 241 УК РФ). В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Один человек или двое, по поступающей информации, забирали детей для совершения с ними развратных и насильственных действий (статья 132, часть 4 УК РФ, наказание до 20 лет лишения свободы). И если будет доказано, что насильственные действия совершали и работники детского дома, то им будет вменяться еще и эта статья. — сообщила член Совета Федерации Елена Мизулина.

Политик также добавила, что насильственные действия сексуального характера, как правило, негативно сказываются на будущем детей, однако в России это далеко не первый подобный инцидент. Ради того, чтобы предотвратить такие преступления, Елена Мизулина пообещала взять ситуацию на контроль.



Завтра проведем очередное заседание рабочей группы Совета Федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В ходе заседания также обсудим ситуацию, связанную со случаями сексуального насилия в отношении детей в учреждениях для детей- сирот, и предложим необходимые меры для предотвращения подобных трагедий. — добавила Елена Мизулина.

К работе намерены подключиться специалисты в области уголовного права, общественные деятели, а также — представители организаций, занимающихся борьбой с педофилами.

Напомним, в интернате под Челябинском вскрылись случаи сексуального насилия. Пострадавшими по делу проходят как минимум семь мальчиков. Задержан 51-летний мужчина, предположительно причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Нарушения вскрыла прокуратура, которая нагрянула в интернат с проверкой.

Собственную проверку намерена провести Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, также процессом заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ.

