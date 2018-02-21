/ 18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах

ЧП произошло в Магнитогорске.

В одном из жилых домов на проспекте Карла Маркса нашли труп 18-летнего молодого человека. Трагический инцидент произошел накануне, 20 февраля. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. В обстоятельствах ЧП предстоит разобраться следователям. По предварительной информации, признаков, указывающих на криминальный характер смерти парня, не обнаружено.

Происшествие зарегистрировано, по данному факту проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в Орджоникидзевском следственном отделе Магнитогорска.

Сообщается, что семья, в которой рос и воспитывался погибший, характеризуется как благополучная.



Это уже не первый подобный случай в Магнитогорске за последнее время. Ранее стало известно о внезапной смерти 21-летней девушки, тело которой с травмами, характерными для падения с высоты, нашли возле многоэтажки. Также правоохранители обнаружили трупы женщины и ее ребенка, которые ранее ушли из дома, ни о чем не предупредив родных, и не вернулись.

