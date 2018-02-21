Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.52 +0.18 69.89 -0.01
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах

18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах

ЧП произошло в Магнитогорске.
сегодня в 11:56
  |  Происшествия

В одном из жилых домов на проспекте Карла Маркса нашли труп 18-летнего молодого человека. Трагический инцидент произошел накануне, 20 февраля. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. В обстоятельствах ЧП предстоит разобраться следователям. По предварительной информации, признаков, указывающих на криминальный характер смерти парня, не обнаружено.

Происшествие зарегистрировано, по данному факту проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в Орджоникидзевском следственном отделе Магнитогорска.

Сообщается, что семья, в которой рос и воспитывался погибший, характеризуется как благополучная.

Это уже не первый подобный случай в Магнитогорске за последнее время. Ранее стало известно о внезапной смерти 21-летней девушки, тело которой с травмами, характерными для падения с высоты, нашли возле многоэтажки. Также правоохранители обнаружили трупы женщины и ее ребенка, которые ранее ушли из дома, ни о чем не предупредив родных, и не вернулись.

Общество
Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет
14.02.2018
Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет
Общество
Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч
07.02.2018
Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч
Общество
20 лет «строгача» назначено 27-летнему карабашцу за жестокое убийство подростка
05.02.2018
20 лет «строгача» назначено 27-летнему карабашцу за жестокое убийство подростка
Общество
Лидер ОПГ осужден на 8,5 лет «строгача» после похищения и убийства предпринимателя из Казахстана
02.02.2018
Лидер ОПГ осужден на 8,5 лет «строгача» после похищения и убийства предпринимателя из Казахстана
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинка вместе с инженером из Екатеринбурга разрабатывает бионическую руку
сегодня в 12:42
Челябинка вместе с инженером из Екатеринбурга разрабатывает бионическую руку
Происшествия
18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах
сегодня в 11:56
18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах
Общество
Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте не согласился с мерой пресечения
сегодня в 11:53
Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте не согласился с мерой пресечения
Общество
Морозы до минус 32 градусов прогнозируют синоптики в День защитников Отечества
сегодня в 11:49
Морозы до минус 32 градусов прогнозируют синоптики в День защитников Отечества
Спорт
Ветеран войны из Сосновского района посоревновался с земляками в скандинавской ходьбе
сегодня в 10:53
Ветеран войны из Сосновского района посоревновался с земляками в скандинавской ходьбе
Общество
Полицейские спасли мужчину и женщину на пожаре в Увельском поселке
сегодня в 10:49
Полицейские спасли мужчину и женщину на пожаре в Увельском поселке
Хоккей
«Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» в первом матче после перерыва
сегодня в 10:43
«Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» в первом матче после перерыва
Культура
В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение
сегодня в 09:32
В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна