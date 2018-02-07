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/ Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч

Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч

Погибший мужчина получил многочисленные травмы электрошокером, ногами и палками.
сегодня в 13:48
  |  Общество

Курчатовский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении жителей Челябинска, обвиняемых в совершении непреднамеренного убийства годичной давности. Злоумышленники рассчитывали получить 400 тысяч рублей. Двое мужчин набросились с электрошокером и палкой на потерпевшего, похитили его и перевезли обездвиженное тело в гараж. Там жертва похищения так и не пришла в себя, поэтому было принято решение выбросить его в лес. Во время поездки до пункта назначения потерпевший скончался.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Челябинска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой», статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статьей 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительном сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений». — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Мать погибшего мужчины рассчитывает получить 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации и возмещения расходов на похороны. В ходе следствия наложен арест на недостроенный жилой дом, принадлежащий одному из обвиняемых.

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