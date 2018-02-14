Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.77 -0.25 71.17 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет

Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет

Мужчина решил кардинально расправиться с соперником после выборов.
сегодня в 16:18
  |  Общество

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бизнесмену, покушавшемуся на жизнь главы Красноармейского района. 61-летний мужчина осужден по двум статьям Уголовного Кодекса. Установлено, что осужденный участвовал в конкурсе на получение должности вместе с избранным главой. Чтобы осуществить задуманное, мужчина обратился за помощью к местному жителю, которому пообещал 600 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскано по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба каждому из потерпевших. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, мужчину задержали в ноябре 2016 года. Установлено, что он передал деньги исполнителю, чтобы тот осуществил убийство главы Красноармейского района. Адвокат обвиняемого пытался добиться смягчения меры пресечения для своего клиента. Он сетовал на состояние здоровья подсудимого и его невиновность.

Общество
Браконьерам удвоили штрафы за незаконное убийство животных
09.02.2018
Браконьерам удвоили штрафы за незаконное убийство животных
Общество
Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч
07.02.2018
Челябинцев осудят после похищения и убийства человека из-за 400 тысяч
Общество
20 лет «строгача» назначено 27-летнему карабашцу за жестокое убийство подростка
05.02.2018
20 лет «строгача» назначено 27-летнему карабашцу за жестокое убийство подростка
Происшествия
Заказчика убийства главы Красноармейского района не отпустили из СИЗО
02.02.2017
Заказчика убийства главы Красноармейского района не отпустили из СИЗО
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Автовоз разбился на трассе М-5 в Челябинской области
сегодня в 20:06
Автовоз разбился на трассе М-5 в Челябинской области
Общество
Медиахолдинг «ОТВ» призывает помочь маленькой Вике слышать голос мамы
сегодня в 17:59
Медиахолдинг «ОТВ» призывает помочь маленькой Вике слышать голос мамы
Общество
«Помню только крик сестры». Пострадавшая в Грузии южноуральская туристка рассказала о трагедии
сегодня в 17:09
«Помню только крик сестры». Пострадавшая в Грузии южноуральская туристка рассказала о трагедии
Происшествия
Мужчина, который должен быть в изоляторе временного содержания, попался полиции
сегодня в 17:03
Мужчина, который должен быть в изоляторе временного содержания, попался полиции
Спорт
Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде
сегодня в 16:41
Хоккеисты из России встретятся со сборной Словакии на Олимпиаде
Общество
Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет
сегодня в 16:18
Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет
Общество
Образовательный центр для фермеров откроют на Южном Урале
сегодня в 16:10
Образовательный центр для фермеров откроют на Южном Урале
Общество
Самым быстрым российским провайдером стал «Дом.ru»
сегодня в 15:48
Самым быстрым российским провайдером стал «Дом.ru»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна