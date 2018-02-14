/ Заказчика убийства главы Красноармейского района лишили свободы на 9 лет

Мужчина решил кардинально расправиться с соперником после выборов.

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бизнесмену, покушавшемуся на жизнь главы Красноармейского района. 61-летний мужчина осужден по двум статьям Уголовного Кодекса. Установлено, что осужденный участвовал в конкурсе на получение должности вместе с избранным главой. Чтобы осуществить задуманное, мужчина обратился за помощью к местному жителю, которому пообещал 600 тысяч рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскано по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба каждому из потерпевших. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, мужчину задержали в ноябре 2016 года. Установлено, что он передал деньги исполнителю, чтобы тот осуществил убийство главы Красноармейского района. Адвокат обвиняемого пытался добиться смягчения меры пресечения для своего клиента. Он сетовал на состояние здоровья подсудимого и его невиновность.

