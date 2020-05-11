Нашедшая труп младенца девушка рассказала, как обнаружила страшную находку

В этот момент местная жительница гуляла с собакой.

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Девушка, обнаружившая труп новорождённого ребёнка на берегу реки Атлян в селе Нижний Атлян Челябинской области, рассказала корреспондентам ОТВ, как наткнулась на страшную находку.

«Это было около 12:30 часов дня. Я в этот момент гуляла с собакой. Потом, когда её отпустила с поводка, увидела, что она что-то тащит из воды непонятное. А когда подошла ближе, то увидела ноги ребёнка. Он был прям в воде, мёртвый ребёнок»,— рассказала очевидец Ксения Сидорова.

Также девушка предположила, что сначала новорождённого запихнули в чёрный пакет, поскольку его голова всё ещё оставалась в пакете. Непонятно только, с какой целью: чтобы ребёнка не заметили или он чтобы он скорее скончался.

«Мы сразу же вызвали полицию, и пока они ехали, стояли и караулили ребёнка, чтобы он не уплыл»,— добавила Ксения.

Мама девушки также рассказала, что сначала не поверила находке дочери, но затем пошла на место вместе с ней и была шокирована увиденным. Непонятно только, родился ли уже ребёнок мёртвым или умер позже в пакете.

Кто является матерью погибшего — неизвестно. Женщина предположила, что мать родила ребёнка прямо возле реки и там его оставила. Сейчас всеми этими вопросами занимается следственный комитет.